На 5 млн рублей: «Ситиматик» сделал перерасчет за мусор по предупреждению ГЖИ

По предостережению ГЖИ региональный оператор «Ситиматик» пересчитал плату за вывоз мусора для 50 тысяч домов. Однако нарушения, по данным инспекции, устранили не полностью.

По предостережению Государственной жилищной инспекции АО «Ситиматик» произвело перерасчет платы за вывоз мусора для 50 450 домов. Сумма корректировки превысила 5,1 млн рублей после того, как регоператор безосновательно увеличил начисления в сентябрьских квитанциях.

«Несмотря на уверения о устранении нарушения, мы видим — оно в полном объеме не устранено. По ряду домов ошибка повторилась в ноябре», — отметила и.о. начальника инспекции Юлия Абрамова. По этим фактам будут проведены проверки, а жители вправе требовать штраф в 50% от суммы переплаты.

Инспекция напоминает: жители частных домов обязаны сообщать об изменении числа проживающих в течение 5 рабочих дней. Это необходимо для корректного расчёта платы за коммунальную услугу.