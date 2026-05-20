Энгельсский водоканал выпустил обучающие комиксы для горожан

МУП «Энгельс Водоканал» выбрал необычный формат общения с жителями.

Ко дню рождения ведомства (27 мая) предприятие представило серию комиксов, которые в доступной и наглядной форме объясняют правила пользования канализацией.

Главный месседж супер-героев рисованных историй прост: унитаз не предназначен для утилизации бытового мусора. В комиксах показано, что можно смывать, а что категорически запрещено — влажные салфетки, строительный мусор, остатки еды и прочие «сюрпризы» из мусорного ведра.

— Канализация любит чистоту, а не ваши эксперименты, — подчёркивают авторы проекта.

Скачать комиксы можно бесплатно по ссылке для размещения в офисах, учреждениях и даже дома. Таким образом водоканал надеется сделать город чище, а работу коммунальных сетей — надёжнее.

Ольга Сергеева