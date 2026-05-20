«Ночь музеев-2026» в Саратове: рекордные 20 тысяч гостей и дебют «КП»

Исторический парк «Россия — Моя история» в восьмой раз присоединился к всероссийской акции «Ночь музеев».

За пять часов работы 120 интерактивных локаций 16 мая посетили более 21 тысячи человек — это новый рекорд площадки.

Темой года стали «Родное» в Год единства народов России. Парк превратился в многонациональный дом, объединив представителей разных народов Саратовской области и дружественных стран. Сквозной линией прошло 65-летие первого полёта человека в космос: Юрия Гагарина называли «гражданином мира». Впервые акция вышла на межрегиональный уровень — участие принял столичный музей «Огни Москвы» с инсталляцией «Свет сквозь века» к 150-летию свечи Яблочкова.

Впервые в «Ночи музеев» была организована площадка «Комсомольской правды».

— Мы обновили собственный рекорд по числу посетителей и локаций. Интерес к проекту растёт с каждым годом, — отметила заместитель директора Исторического парка Ольга Гришанина. — После перехода парка в ведение областного минобраза мы сделали курс на образование и воспитание молодёжи. Поэтому значительную часть программы подготовили вузы, колледжи и учреждения допобразования.

Активное участие также приняли общественные организации, креативные пространства, реконструкторы, туристические проекты и волонтёры.

Ольга Сергеева