ЕР подвела итоги за год и обозначила планы на 2026 год

Основные задачи — разработка новой народной программы партии и победа на выборах-2026.

«Единая Россия» практически завершила выполнение своего основного программного документа, с которым победила на выборах в Госдуму в 2021 году: только в этом году фракция внесла в нижнюю палату парламента 248 законодательных инициатив, абсолютное большинство из которых связано с народной программой, а также добилась, чтобы в бюджете следующего года финансирование её мероприятий было увеличено на 174 миллиарда рублей, подчеркнул Дмитрий Медведев на заседании Генсовета.

«Эти деньги пойдут на капремонт школ, модернизацию научной инфраструктуры, лечение редких и сложных заболеваний, социальную газификацию, развитие села, строительство дорог, поддержку фонда «Защитники Отечества». Это всё — исключительно важные направления для очень большого количества граждан нашей страны», — сказал он.

При этом важно, что судьбоносные изменения в жизни страны и экономики вносят в народную программу свои коррективы.

«Одно из главных подтверждений этому — забота об участниках спецоперации и членов их семей. Партия дополнила народную программу соответствующим разделом после начала СВО. И только в этом году обеспечила принятие 17 законов, которые усилили эту поддержку», — отметил Дмитрий Медведев.

Ещё один пример — работа «Единой России» по повышению минимального размера оплаты труда.

«Глава государства поставил задачу довести его до величины, которая ощутимо превышает прожиточный минимум трудоспособного человека. В следующем году МРОТ превысит 27 тысяч рублей. Это практически на треть выше прожиточного минимума, который действует в настоящий момент. Очевидно, что на этом нельзя останавливаться. Мы продолжим заниматься этой темой», — отметил он.

Обо всём, что сделано, необходимо подробно рассказать избирателям и параллельно запустить площадки для сбора предложений в новую версию программы, добавил Председатель партии.

«Именно так, в прямом контакте с избирателями, с гражданами нашей страны, мы с вами должны сформировать новую народную программу», — уверен он.

В том, что сегодня «Единая Россия» прочно ассоциируется с реальной помощью людям в трудных ситуациях, во многом заслуга добровольцев, считает Дмитрий Медведев. В гуманитарной и волонтёрских миссиях «Единой России» участвуют 8,5 тысяч человек. Они доставили уже более 145 тысяч тонн гуманитарных грузов жителям воссоединённых регионов и бойцам.

«Активисты работают в госпиталях и восстанавливают мирную жизнь в регионах, пострадавших от боевых действий, помогают предотвращать и чрезвычайные ситуации, включая техногенные чрезвычайные ситуации, ликвидировать их последствия. Например, в Иркутской области и на Черноморском побережье. Вся эта деятельность партии находится на виду, она востребована, и она должна быть продолжена», — заявил он.

По мнению Дмитрия Медведева, хорошей проверкой для «Единой России» стал ЕДГ-2025: партия одержала убедительную победу, а её кандидаты получили 80% всех мандатов.

На выборах в Госдуму «Единой России» нужно получить поддержку абсолютного большинства избирателей и для этого у неё есть все возможности, подчеркнул Председатель партии.

«Единая Россия» в настоящий момент является крупнейшей политической силой страны. Партия работает везде и защищает нашу страну в прямом смысле этого слова, со всеми гражданами нашей страны, вне контекста от партийной или какой-то другой принадлежности», — сказал он.

Чтобы сформировать на местах слаженные команды, которые приведут партию к победе в ходе избирательной кампании, Дмитрий Медведев предложил объявить 2026 год Годом местных отделений «Единой России».

«Они координируют работу с одной стороны первичек, и, соответственно, муниципальных депутатов, а с другой стороны, взаимодействуют с центром», — пояснил он.

Дмитрий Медведев уверен: «Единая Россия» достигает всех поставленных целей, потому что сохранила способность меняться вместе с обществом и страной.

«Сегодня в партии идут внутренние процессы. Мы уделяем особое внимание коллегам, которые работают на переднем крае. Благодаря Году первичных отделений и Году муниципальных депутатов мы наладили прямой диалог с базовыми партийными структурами, обобщили лучший опыт работы в муниципалитетах и первичках. Наши муниципальные депутаты, и руководители первичных отделений это с благодарностью принимают, поскольку это даёт им возможность обменяться лучшими практиками, пообщаться друг с другом. Нам удалось укрепить это взаимодействие», — напомнил он.

Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев представил ключевые достижения партии в 2025 году: победу в ЕДГ, результаты реализации народной программы, гуманитарных миссий, партпроектов, итоги партийного строительства и обновления инфраструктуры «Единой России», новые направления в партийном образовании и работе МГЕР.

В 2025 году по народной программе построено 60 новых школ, 54 детских сада и 749 школ отремонтировано, более 1300 амбулаторий, поликлиник, ФАПов отремонтированы и построены по всей стране.

В 2026 году в бюджете на реализацию главного партийного документа выделено 5,9 триллиона рублей.

«Наша главнейшая задача, чтобы эти средства были эффективно потрачены в каждом населённом пункте. И то количество объектов, которые мы предусмотрели в народной программе, люди должны увидеть», — подчеркнул Владимир Якушев.

Говоря о работе с партийной инфраструктурой, он сообщил, что в 2026 году партия проведёт конкурс первичных отделений по всей стране: в нём примут участие все 87 тысяч первичек, а фонд грантов победителям составит 200 миллионов рублей.

В 2025 году партия усилила Высшую партийную школу. Основные направления: отбор и подготовка спикеров, которые смогут представлять «Единую Россию» на дебатах. Предстоит подготовить не менее 100 спикеров для кампаний всех уровней. Также началось обучение специалистов по созданию визуального контента. В этом году открылось пять филиалов школы: в Башкортостане, Санкт-Петербурге, Томской области, Челябинской области и Хабаровском крае.

«Есть ещё запросы на открытие филиалов Высшей партийной школы. Уверен, что эта география будет расширяться. Поэтому главная задача Высшей партийной школы будет подготовить тренеров, которые затем будут работать уже на площадках филиалов», — рассказал Владимир Якушев.

«Единая Россия» создала обучающий курс для секретарей первичных отделений на базе Высшей партийной школы, и на сегодняшний день на него зарегистрировались более 9,4 тысячи руководителей первичек, сообщил Владимир Якушев.

Секретарь Генсовета «Единой России» считает, что партия в 2026 году уверенно и организованно проведёт избирательную кампанию.

«Мы должны отчитаться по народной программе. Планируем провести отраслевые форумы в столицах федеральных округов. Далее начнётся подготовка новой программы, пройдёт предварительное голосование. Участники специальной военной операции, напомню, получают плюс 25% голосов. А наша задача в рамках института наставничества — подготовить ребят таким образом, чтобы саму избирательную кампанию, активную её фразу, они прошли профессионально и достойно. Далее состоится Съезд, выдвижение списка кандидатов и сама избирательная кампания. И мы продолжим работать над нашей внутренней инфраструктурой, открывая новые возможности местных отделений», — подчеркнул Владимир Якушев.

На заседании Генсовета приняли обращение «Единой России» к членам партии, сторонникам, согражданам. В нём партия призывает всех принять участие в формировании программы, с которой пойдёт на выборы: выдвигать идеи, обозначать проблемы и участвовать в диалоге о будущем страны.

Кроме того, Дмитрий Медведев вручил членские билеты Герою РФ Юрию Абаеву, участникам СВО Роману Ляпкину, Григорию Тапилину и Михаилу Черничкину, а также первому зампреду комитета Совфеда по международным делам Андрею Денисову и директору ООО «ВПК» Данияру Максудову.

Губернатор Саратовской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Роман Бусаргин подчеркнул, что партия ставит перед собой новые задачи, в основе которых — благополучие людей и защита интересов нашего Отечества:

«Как подчеркнул Дмитрий Анатольевич на заседании Генсовета, «Единая Россия» практически завершила выполнение своего программного документа, с которым победила на выборах в Госдуму в 2021 году. Это еще одно бесспорное подтверждение эффективности Народной программы партии, а самое главное — ее фактической реализации во благо жителей. Это в полной мере относится и к Саратовской области. Реализация социальных проектов, ремонт и строительство учреждений, волонтерские движения и, конечно же, консолидированная поддержка наших участников специальной военной операции и их семей. Все это реализуется в практической плоскости. Важно, что вся эта работа не останавливается. Партия «Единая России», как главная политическая силы страны, ставит перед собой новые задачи, в основе которых — благополучие людей и защита интересов нашего Отечества:

