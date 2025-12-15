Саратовские школьники отправили участникам СВО тысячу печений

Воспитанники хвалынской школы-интерната в рамках образовательной программы «Хлеб — всему голова» приготовили для участников специальной военной операции тысячу домашних печений.

Обучающиеся также написали более ста писем с тёплыми словами поддержки, — сообщили в региональном министерстве образования.

В своих письмах ребята выразили благодарность, уважение и пожелали воинам скорейшего возвращения домой. Воспитанники школы подчеркнули, что хотели поделиться с защитниками частичкой домашнего тепла и напомнить, что их ждут и любят.

Подготовила Ольга Сергеева