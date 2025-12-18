«ЕР» согласовала кандидатуру для избрания на должность главы района

Заседание президиума регионального политсовета партии «Единая Россия» провел губернатор, секретарь реготделения партии Роман Бусаргин.

Единогласным решением были согласованы кандидатуры Веры Прохоровой для избрания на должность главы Марксовского муниципального района и Светланы Фроловой для избрания на должность главы муниципального образования город Вольск Вольского муниципального района Саратовской области.

Решением президиума согласована кандидатура Натальи Беловой для выдвижения депутатским объединением партии на должность главы Любимовского муниципального образования Советского муниципального района.

Кроме того, на должность руководителя общественной приемной Балашовского местного отделения партии «Единая Россия» назначена Нина Косовцова.

«Мы приняли ряд кадровых решений, направленных на укрепление управленческого потенциала на местах для развития муниципалитетов и работы в интересах жителей. Впереди у согласованных кандидатов много работы. Уверен, что каждый из них понимает тот уровень ответственности, который на них возложен. Эффективность их работы будут оценивать люди», — отметил Бусаргин.