Минобраз: в области активно развиваются молодежные движения

В Штабе общественной поддержки «Единой России» Саратовской области заместитель министра образования области Михаил Попов выступил на круглом столе, посвящённом подведению предварительных итогов народной программы «Единой России» по направлению «Гражданская солидарность и молодежная политика»

«Мы работали в рамках положения, которое предусматривает финансирование и создание разветвлённой сети кружков и культурных центров по поисковой работе, краеведению, изучению культуры и истории», — подчеркнул Попов.

Попов отметил значимую роль общественных организаций и молодежных движений в воспитании активной гражданской позиции и подчеркнул, что особое внимание в программе уделяется сфере образования. В регионе действуют 103 поисковых отряда и кружка, а также реализуется проект «Хранители истории», в рамках которого создано более 400 патриотических отрядов и взято под шефство 151 объект исторической памяти.

Михаил Попов рассказал о масштабном вовлечении детей и молодежи в общественные движения: в Саратовской области работают первичные отделения «Движения первых», развивается «ЮНАРМИЯ», проекты «Орлята России», «Юные инспекторы движения» и «Юный друг полиции». Все школы региона имеют спортивные клубы, активно развиваются секции и массовый спорт.

Отдельно он остановился на профориентации: проект «Амбассадоры Профессионалитета» объединяет более 500 студентов, которые помогают школьникам определиться с выбором профессии.