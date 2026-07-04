В Саратовской области с начала года 27 детей пострадали от СИМ, велосипедов и питбайков

Озвучена тревожная статистика ДТП с детьми в Саратовской области.

За первые пять месяцев 2026 года на дорогах Саратовской области зарегистрировано 24 ДТП с участием велосипедистов. В половине случаев — в 12 авариях — телесные повреждения получили 12 несовершеннолетних. Такую статистику предоставил заместитель начальника управления Госавтоинспекции Алексей Смятский.

Ситуация осложняется популярностью средств индивидуальной мобильности (СИМ) среди молодежи. С использованием электросамокатов, гироскутеров и моноколес произошло 9 ДТП, в восьми из которых травмы различной степени тяжести получили 11 детей и подростков младше 16 лет.

Не менее тревожная обстановка сложилась с мототранспортом: за указанный период произошло 72 ДТП, в 48 из которых есть пострадавшие. Среди травмированных участников оказались 6 несовершеннолетних. Отдельно выделены происшествия на питбайках — в семи авариях были травмированы 4 ребенка.

В Госавтоинспекции напоминают о необходимости строгого соблюдения правил безопасности при управлении любой техникой и призывают родителей усилить контроль за детьми для снижения числа подобных происшествий.

Ольга Сергеева