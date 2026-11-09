В центре Саратова продают ресторан вьетнамской кухнив два раза дешевле вложений

В Саратове выставлен на продажу ресторан, расположенный на одной из центральных улиц — в районе цирка. Об этом сообщает автор интернет-объявления.

По его словам, точка общепита специализируется на вьетнамской кухне. Бизнес около года вёл индивидуальный предприниматель, помещение площадью 181 квадратный метр арендовалось.

«Выручка на старте была больше 1 миллиона рублей в месяц. Без рекламы. Сейчас из-за сложностей в управлении ресторан работает по графику 4/3 (работает семья собственника, без наёмных сотрудников)», — говорится в интернет-публикации.

Покупатель ресторана получит новое оборудование, мебель и инвентарь.

Продавец заявил, что в бизнес вложено 6 млн рублей, и запросил за него 2 млн 900 тысяч рублей, уточнив: «Решили продать по личным причинам».