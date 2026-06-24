В ходе специальной военной операции на Украине, которая началась 24 февраля 2022 года, погибли еще четверо военных из Саратовской области.

Это Икмакзон Бердалиев из Озинского района, Рашит Гатаулин из Ершовского, Анатолий Солдаткин из Духовницкого и Александр Тетерин из Балтайского. Подробности о биографии погибших, кроме Анатолия Солдаткина, который служил в звании ефрейтора, не были раскрыты властями.

Напомним, специальная военная операция была объявлена президентом РФ с целью защиты людей в Донбассе, которые, по его словам, подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. Основные задачи операции включают демилитаризацию и денацификацию Украины, а также предание суду военных преступников.

С начала операции было зафиксировано множество атак на российские военные объекты, включая аэродромы в Саратовской области.

Ольга Сергеева