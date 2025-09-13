Еще четыре жителя Саратова погибли на фронтах СВО

В ходе специальной военной операции погибли четверо саратовцев: Кадиржон Муминов, Сергей Фетисов, Максим Зубов и Руслан Черебаев.

Соответствующая информация была распространена городской администрацией без подробностей биографий погибших.

Ранее в этот же день поступили сведения о гибели других уроженцев региона — Романа Макарова, Алексея Аношкина, Дмитрия Гостева и Андрея Кравцова.

Боевые действия ведутся на территории Украины и в приграничных районах России четвертый год. Общее число погибших со стороны ВС РФ не разглашается.