Саратовцев предупредили о ночных заморозках до минус 2 градусов

Саратовская область готовится к резким погодным изменениям.

С 14 по 15 сентября в регионе прогнозируются ночные и утренние заморозки до -2° как на поверхности почвы, так и в воздухе.

Парадоксальным образом одновременно ожидается высокая (4-й класс) и чрезвычайная (5-й класс) пожарная опасность. В воскресенье осадков не предвидится. Температурный режим составит: ночью +3…+8° (с заморозками до -2°), днем +17…+22°.

Жителям рекомендуется соблюдать осторожность как в связи с заморозками, так и в связи с повышенной пожарной опасностью.