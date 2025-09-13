В экопарке в Татищевском районе осенью родился детеныш благородного оленя

В экопарке «Олений остров» в Татищевском районе Саратовской области осенью родился детеныш благородного оленя, что является аномалией для дикой природы.

По словам экскурсовода Михаила Кононова, это свидетельствует о прекрасных условиях содержания.

Малыш находится под присмотром родителей Степана и Антонины, а также сотрудников парка. Пока он питается материнским молоком, но скоро перейдет на обычный корм.

Это событие соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие» по сохранению биоразнообразия, — уверены сотрудники парка.