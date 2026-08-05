Еще двое военных из Саратовской области погибли героями в СВО

Саратовская область прощается с бойцами, павшими на фронте.

По информации администраций Балаковского и Вольского районов, смертельные ранения получили Алексей Пантелеев и Илья Соколов.

Алексей Пантелеев из Балаковского района ушёл на фронт уже в зрелом возрасте. Ему было 54 года. Он родился 22 июля 1970 года в Узбекской ССР, после переезда в Россию выучился на тракториста — работал на земле, как и многие его земляки. Боец погиб 2 сентября 2024 года.

Илья Соколов из Вольска служил в элитном подразделении — был стрелком десантно-штурмовой роты в звании рядового. По данным администрации, он выполнял боевые задачи в составе воздушно-десантных войск, где ценятся высокая подготовка и готовность действовать в самых сложных условиях.

Оба муниципалитета выразили соболезнования родным и близким погибших. Информация о датах и местах прощания будет опубликована дополнительно.

Ольга Сергеева