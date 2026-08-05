В Саратове устанавливают окна в поврежденных при атаке украинскими БПЛА домах

Мэр Игорь Молчанов встретился с пострадавшими от атаки БПЛА саратовцами.

В Саратове продолжают ликвидировать последствия массированной атаки украинских беспилотников, которая произошла в ночь на 2 августа. В воскресенье, 2 августа, с жителями домов, пострадавших в результате попадания обломков БПЛА, встретился глава Саратова.

На встрече мэр напомнил, что по поручению губернатора Романа Бусаргина в городе были развёрнуты два штаба для приёма заявлений и обращений граждан. Первый пункт работает в администрации Заводского района по адресу: проспект Энтузиастов, 20. Второй — во втором корпусе гимназии №5 на улице Азовская, дом 15.

Молчанов отметил, что жителям подробно разъяснили механизмы получения материальной помощи. Кроме того, на месте ЧП круглосуточно дежурят коммунальные службы и управляющие компании — они занимаются расчисткой территорий и первоочередными восстановительными работами.

Параллельно специалисты проводят оценку ущерба, причинённого жилым помещениям. По словам градоначальника, монтаж новых оконных конструкций уже идёт по графикам, которые согласованы с каждым жителем индивидуально.

Для оперативной связи с представителями власти продолжает действовать горячая линия: 96-07-70.

Напомним, в ночь на 2 августа Саратовская область подверглась атаке беспилотников. Повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры. В Энгельсе в результате попадания дрона в жилой дом погибли два человека. В Саратове обломки БПЛА влетели в многоэтажку, несколько человек обратились за медицинской помощью.

Накануне, 3 августа, на постоянно действующем совещании губернатор Роман Бусаргин поручил профильным ведомствам оперативно восстановить имущество пострадавших и завершить все работы в максимально сжатые сроки.

Ольга Сергеева