Володин ликвидирует двухсменное обучение в Ленинском районе Саратова

Конец второй смены в Ленинском районе: спикер ГД анонсировал масштабное школьное строительство.

До конца текущего года в Саратове будет полностью ликвидирована двухсменка в школах Ленинского района. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя ход реализации образовательных проектов в областном центре.

Поводом для решения стал запрос родителей учеников школы № 52 — они просили избавить детей от занятий во вторую смену. Вопрос решится после ввода в эксплуатацию новой пристройки к этому учебному заведению площадью 2 235 квадратных метров, рассчитанной на 350 мест. Как только объект примет первых учеников, школа перейдёт на односменный режим работы.

Но это лишь часть масштабной программы. До конца 2026 года в Саратове планируется возвести пять пристроек к существующим школам общей мощностью 1 850 мест, а также две новые школы с бассейнами и стадионами — на 2 600 мест. Отдельно появится школа на 550 мест в микрорайоне Солнечный-2. Таким образом, суммарный прирост ученических мест в городе составит порядка 5 тысяч.

По словам Володина, в Ленинском районе проблема второй смены будет снята полностью. В целом по Саратову число школ, работающих в две смены (сегодня их 19), сократится в разы.

Планы на 2027 год ещё амбициознее: сдача двух крупных объектов — школы на 825 мест в том же Солнечном-2 и учебного заведения на 1 500 мест в микрорайоне Авиатор.

Политик подчеркнул, что двухсменное обучение — это не просто неудобство для семей, но и серьёзный барьер для развития школ. «Оно должно уйти в прошлое», — резюмировал Володин, отметив, что задача находится на личном контроле.

Ольга Сергеева