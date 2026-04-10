Саратовцам объяснили, кто должен обработать дворы МКД от клещей

Из-за аномальной зимы россиян предупредили о нашествии клещей этой весной.

Обильные снегопады и раннее потепление создали идеальные условия для массового пробуждения клещей.

В Госдуме разъяснили, кто отвечает за обработку придомовых территорий.

Обработка дворов не входит в обязательные услуги УК и ТСЖ. Провести её можно только после общего собрания собственников — за счёт средств на текущий ремонт или целевых взносов жильцов. Если клещей много, а УК бездействует, жильцы вправе обратиться в Роспотребнадзор.

Исключение — случаи, когда обработка прямо прописана в договоре с УК, но это бывает редко.

Алиса Эай