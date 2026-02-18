Еще несколько жителей региона погибли в ходе спецоперации

Саратовская область снова понесла невосполнимые потери.

В ходе спецоперации погибли наши земляки. Траурные сообщения опубликовали администрации нескольких районов.

В Ершовском районе простились с Владимиром Игнатенко. Калининский район потерял Ивана Ломова. Энгельсский район — Марата Сулейменова. Базарно-Карабулакский район скорбит об Эдуарде Васильчикове и Александре Кулькине. Лысогорский район — о Сергее Синдюкове.

Из Балкова погибли двое бойцов. Николай Поздняков родился 9 декабря 1989 года. Он погиб 8 декабря 2025 года, накануне своего дня рождения.

Балаковец Виктор Полещенко родился 7 августа 1977 года. Он погиб 4 февраля 2026 года.

Специальная военная операция продолжается пятый год. Общее число потерь на фронте не озвучивается.

Ольга Сергеева