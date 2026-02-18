В Саратове ищут ветеринарного врача на зарплату до 130 тысяч рублей в агрохолдинге

Строители и ветеринары вошли в число самых высокооплачиваемых специалистов Саратова.

Аналитики платформы SuperJob подвели итоги мониторинга зарплатных предложений в Саратове за февраль 2026 года. Лидером рейтинга стал инженер строительного контроля — работодатель готов ежемесячно платить такому сотруднику до 200 тысяч рублей. В сумму вознаграждения входят не только деньги, но и компенсация питания с проживанием.

Второе место в спистве самых выгодных вакансий занял ветеринарный врач, востребованный в крупном агрохолдинге. Ему обещают доход до 130 тысяч рублей. Тройку лидеров замыкает инженер по планированию ремонтов и техобслуживания с зарплатной вилкой от 100 тысяч рублей.

В числе наиболее привлекательных предложений также оказалась позиция фармацевта — максимальная планка дохода здесь достигает 90 тысяч рублей.

Таким образом, наибольшую финансовую отдачу на местном рынке труда сегодня демонстрируют промышленность, агросектор и аптечные сети.

Ольга Сергеева