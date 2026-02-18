В Саратове появится единый проездной по типу московской «Тройки»

В Саратове введут единый транспортный билет с возможностью оплаты проезда в Москве.

В марте 2026 года в Саратове запустят единый проездной билет для всех видов общественного транспорта. Об этом сообщили на коллегии областного министерства цифрового развития.

Новая система начнет работать в начале второго квартала. Карта позволит саратовцам оплачивать поездки не только в родном городе, но и в Москве.

В дальнейшем функционал расширят: появятся специальные тарифы на пересадки. Также совместно с Минтрансом России разрабатывается система идентификации льготников на базе технологии Max-ID. Ее запуск запланирован к 1 сентября 2026 года.

Ольга Сергеева