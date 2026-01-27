Под Саратовом кадастрового инженера подозревают в мошенничестве при межевании земли

В городе Пугачеве правоохранительными органами был задержан 38-летний местный житель.

Как сообщает Главное управление Министерства внутренних дел по области, он подозревается в совершении мошеннических действий, связанных с его профессиональной деятельностью в качестве кадастрового инженера.

Потерпевшей по делу является 53-летняя жительница Перелюбского района. В сентябре 2025 года она обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что внесла предоплату в размере 11 500 рублей за выполнение работ по установлению границ её земельного участка. Однако обещанные кадастровые работы выполнены не были, а их результаты так и не были внесены в официальную базу данных. В ходе расследования было установлено, что подозреваемый присвоил полученные денежные средства и израсходовал их на выплату собственного кредита.

Сотрудниками уголовного розыска подозреваемый был задержан. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался. В ходе следственных действий мужчина полностью признал свою вину. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время собранные материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ольга Сергеева