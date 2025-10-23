В селе Красноармейского района отменили карантин по лейкозу для скота

Ветеринарная служба Саратовской области сняла карантин по лейкозу КРС с личных хозяйств села Гусево.
Ограничения, действовавшие в населенном пункте, отменены с 21 октября 2025 года.
Решение принято после подтверждения эпидемиологического благополучия хозяйств. Ветеринары провели необходимые лабораторные исследования и противоэпизоотические мероприятия, которые показали отсутствие больных животных.
Теперь владельцы скота в селе Гусево смогут без ограничений реализовывать молоко и мясную продукцию, а также перевозить животных за пределы территории.
Ольга Сергеева