СФР: саратовцам рассказали об уровне зарплаты для получения достойной пенсии в будущем

Саратовским работникам объяснили, как сформировать высокую пенсию.

Региональное отделение Социального фонда России (СФР) напомнило жителям области о ключевых условиях для получения достойной пенсии. Главный фактор — официальное трудоустройство с «белой» зарплатой, так как именно с неё работодатель уплачивает все положенные страховые взносы, формирующие пенсионный капитал.

Легальная занятость также обеспечивает доступ к социальным пособиям — по болезни, беременности, родам и уходу за ребёнком.

Специалисты фонда рекомендуют гражданам регулярно проверять добросовестность работодателя. Для этого через портал «Госуслуги» можно запросить выписку из индивидуального лицевого счёта и отслеживать перечисление взносов. Таким образом, официальное трудоустройство является основой не только для текущих социальных гарантий, но и для финансовой стабильности в будущем.

Ольга Сергеева