Ещё несколько жителей Саратовской области погибли в зоне военных действий спецоперации

В регион продолжают приходить скорбные вести.

Главы нескольких районов Саратовской области сообщили о гибели земляков в ходе специальной военной операции.

Известно, что Максим Веденеев представлял Базарно-Карабулакский район. Глава Дергачёвского района Сергей Мурзаков сообщил о смерти Владимира Глухова. Не вернулись домой жители Энгельсского района Никита Жмакин и Иван Иванов. В Аркадаке скорбят по Борису Одинокову.

Особенно тяжёлая утрата у Балашовского района — погибли двое контрактников. Евгений Минаев родился 26 июля 1975 года в станице Сторощебиновской Краснодарского края. Роман Якунин был уроженцем Балашова, он родился 8 января 1976 года.

Кроме того, администрация Новоузенского района сообщила о гибели Андрея Камаева.

Специальная военная операция продолжается 5-й год. Общее число погибших на фронте россиян и конкретно саратовцев властями не разглашается.

Ольга Сергеева