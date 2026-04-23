Ветеран из Саратовской области получил медаль Минобороны России

Саратовский ветеран СВО Илья Потлов получил медаль «За боевые отличия».

Участник региональной программы «Наши герои» и ветеран специальной военной операции стал обладателем еще одной боевой награды. Министерство обороны России удостоило его медали «За боевые отличия» — знака признания мужества и самоотверженности, проявленных при выполнении боевых задач.

Эта награда стала для Потлова уже третьей. Ранее он был отмечен медалями Суворова и Жукова за героизм и успешные боевые операции.

Сам ветеран прокомментировал событие коротко, но ёмко: «Для меня большая честь служить Родине, защищать суверенитет страны. Мои товарищи героически выполняют все поставленные задачи, они знают, что за ними их близкие и родные люди. Служим России!».

