Саратовца оштрафовали за демонстрацию флага с запрещенной символикой сатанизма*

Житель Саратова заплатит штраф за флаг с сатанинской символикой на окне квартиры.

Заводской районный суд Саратова назначил административное наказание 36-летнему горожанину за демонстрацию запрещенной символики.

В течение десяти дней — с 10 по 19 февраля — мужчина вывесил на окне своей квартиры тряпичное полотно с изображением сатанинской* символики, доступное для обозрения неограниченному кругу лиц.

Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование нацистской атрибутики либо символики экстремистских организаций). Нарушителю назначен штраф в размере двух тысяч рублей. Флаг с запрещенным изображением по решению суда подлежит уничтожению.

*»Международное движение сатанизма»/сатанизм признано экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ.

Ольга Сергеева