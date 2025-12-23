В новом саратовском институте территорий пообещали среднюю зарплату в 119 тысяч рублей

В Саратовской области будет создан Институт развития территорий.

На заседании бюджетного комитета Саратовской областной думы 23 декабря выступил министр строительства и ЖКХ Михаил Бутылкин. Он сообщил о создании государственного бюджетного учреждения «Институт развития территорий», которое начнёт работать с 2026 года.

Основной задачей новой структуры станет проведение градостроительного анализа. На его основе институт будет заниматься разработкой концепций, мастер-планов и программ комплексного развития территорий региона.

На финансирование деятельности учреждения из бюджета уже предусмотрено 43 миллиона рублей. Штат планируется в количестве 20 человек, а средний уровень заработной платы сотрудников составит 119 тысяч рублей.

Соответствующее распоряжение о создании ГБУ было ранее подписано губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным.

Ольга Сергеева