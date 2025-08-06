Саратовский студент вышел в финал Чемпионата высоких технологий

Студент Энгельсского промышленно-экономического колледжа вышел в финал Чемпионата высоких технологий.

Как сообщает региональное министерство образования, с 21 по 25 июля в Санкт-Петербурге состоялся межрегиональный этап Чемпионата высоких технологий по компетенции «Диагностика и ремонт электронных узлов промышленного оборудования».

Саратовскую область представлял студент 4 курса Энгельсского промышленно-экономического колледжа Вадим Вавилов, победитель регионального этапа, под руководством эксперта-наставника Владимира Трубецкова.

Конкурсное задание чемпионата полностью воспроизводит рабочий процесс сервисного инженера. Участники анализируют телефонный разговор с клиентом, выявляют неисправность оборудования, проводят диагностику, выполняют ремонт и оформляют документацию. Шесть модулей программы должны быть выполнены за три дня, как в реальных производственных условиях с жесткими сроками и требованиями к качеству работ. Такой формат позволяет объективно оценить профессиональные навыки конкурсантов в условиях, максимально приближенных к практике.

В соревнованиях приняли участие 11 конкурсантов из различных регионов России. По результатам чемпионата команда «ЭПЭК» успешно прошла отбор и получила право участия в финале, который запланирован на 17-21 сентября 2025 года в Великом Новгороде.