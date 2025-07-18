В Петровской больнице продолжается капремонт терапевтического корпуса

В Саратовской области активно идет капитальный ремонт терапевтического корпуса Петровской районной больницы. Работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком.

Как сообщили в региональном минздраве, ремонт включает обновление фасада, внутреннюю отделку помещений и замену инженерных коммуникаций.

Главный врач больницы Галина Вольф отметила, что после завершения работ корпус будет соответствовать современным стандартам, что позволит повысить качество медицинской помощи и улучшить условия труда персонала.

Окончание ремонта запланировано на ближайшие месяцы.