Исаев: Большинство жалоб в работе общественного транспорта — на маршруты нерегулируемых тарифов

70% поступающих в адрес администрации города жалоб на работу общественного транспорта касаются маршрутов на нерегулируемых тарифах

Стоимость проезда на них устанавливают сами организации-перевозчики, качество работы достаточно низкое.

Комитетом по транспорту изменена система контроля. По отдельным маршрутам уже наблюдаем позитивную динамику. С теми, кто не предпринимает мер по устранению замечаний, необходимо вести активную претензионно-исковую работу. Обсудили данные вопросы на встрече с и. о. заместителя главы по транспорту Игорем Гришаевым.

В летний период комитету необходимо обратить особое внимание исправной работе систем кондиционирования. На постоянной основе осуществлять обследование автобусных маршрутов на предмет исполнения обязательных требований и контрактных обязательств.

По отдельным и наиболее протяженным маршрутам в целом по имеющимся проблемам ситуацию удалось преломить с переходом на брутто-контракты. По инициативе губернатора Романа Бусаргина сегодня по данной модели осуществляется перевозка по 4 маршрутам: 6а, 11а, 18а и 90а.

Серьезную роль в решении транспортных проблем сыграла реконструкция трамвайной сети при поддержке председателя Государственной Думы Вячеслава Володина. После начала рабочего движения по трамвайным маршрутам 6, 8, 9, а также после возобновления движения по 4, 7 и 10 маршрутам, комитету необходимо проанализировать автобусную сеть, подготовить предложения по ее развитию.