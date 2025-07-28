Юрий Юрин поблагодарил операторов службы «112»

Начальник Управления региональной безопасности Правительства Саратовской области Юрий Юрин выразил благодарность оперативным службам региона.

Спасатели проявили себя на высоте в ситуации с ликвидацией последствий ЧП на Блинова.

— Также выражаю благодарность операторам 112 и сотрудникам областного государственного учреждения «Безопасный регион», которые принимали сообщения о трагедии на улице Блинова. Спасибо за вашу оперативность, четкость в работе и проявленную душевность, — написал Юрин в своём ТГ-канале.