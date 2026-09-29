Евгения Кознова стала новым министром внутренней политики региона

С завтрашнего дня, 30 сентября, министерство внутренней региональной и муниципальной политики Саратовской области возглавит Евгения Кознова. О возложении на нее соответствующих обязанностей сообщает областной кабмин.

До назначения Кознова являлась заместителем главы администрации Саратова — председателем комитета по общественным отношениям. Должность министра стала вакантной после вчерашней отставки Александра Милованова.

Евгения Кознова — выпускница СГТУ. С 2004 по 2016 год работала социологом и руководителем аналитического отдела в ЗАО «Мониторинг.ру-Саратов», с 2016 по 2019 год руководила ИП. В мае 2019 года стала общественным советником главы Саратова по вопросам информационного сопровождения, с ноября 2019 года возглавляла комитет администрации Саратова по общественным отношениям, анализу и информации, а с сентября 2025 года была заместителем главы администрации Саратова — председателем комитета по общественным отношениям.

Ольга Сергеева