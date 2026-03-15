В Саратовской области появился уникальный «Город мастеров»

Школьники пробуют себя в керамике, юриспруденции и мультипликации.

В городе Петровск Саратовской области начал работу уникальный образовательный проект «Город мастеров», где дети и подростки могут освоить различные профессии — от гончара до агронома. Каждое направление рассчитано на год, после чего ребенок вправе сменить профиль.

В центре работают творческие и прикладные мастерские. Девочки занимаются пошивом костюмов, в том числе для местного театра. Мальчики осваивают слесарное дело и работу с инструментами. Юные керамисты изучают традиции глиняной игрушки и работают за гончарными кругами. Действует мультипликационная студия, где дети создают анимационные фильмы. Медиацентр готовит телепроекты и планирует активно вести соцсети.

Особый интерес вызывает «юридическая школа». Пока будущие правоведы занимаются в Доме закона за обычными партами, но в мантиях и шапочках. В планах — создать полноценную копию зала судебных заседаний.

«Город мастеров» расположился в отреставрированном здании — объекте культурного наследия. Для центра закупили современное оборудование. Аналогов такому проекту, который открылся при поддержке спикера ГД Вячеслава Володина, в Саратовской области пока нет.

Алиса Эай