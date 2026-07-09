Федеральный СК расследует массированную атаку Украины на Саратовскую область

СК России возбудит уголовные дела по фактам атак БПЛА на три российских региона, включая Саратовскую область.

В ночь на 8 июля в Саратове из-за налёта дронов временно закрывался аэропорт Гагарин, а городские сирены оповестили жителей об угрозе. В результате атаки погиб мирный житель, несколько человек ранены. Повреждены объекты инфраструктуры, выбиты стёкла в жилых домах. Власти пообещали материальную помощь пострадавшим, прокуратура и лично прокурор Заводского района Артём Мурзаков выехали на место для контроля соблюдения прав граждан.

Также, как сообщили следователи, в Белгородской области дрон взорвался рядом с пассажирским автобусом в селе Таврово – ранены двое, ещё один мужчина пострадал в хуторе Вязовской. На Ростовщине в Таганрогском заливе противник атаковал два танкера, в результате чего пострадали два человека.

СКР намерен установить всех причастных к преступлениям против мирного населения.

Ольга Сергеева