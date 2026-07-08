Российская избирательная система полностью готова к проведению сентябрьских выборов

Члены регионального штаба общественного наблюдения за выборами провели встречу, на которой рассмотрели ход будущей избирательной кампании.

Одним из серьезных вызовов текущего избирательного процесса станут информационно-коммуникационные технологии, считает заведующий кафедрой политических наук Поволжского института управления им. П.А. Столыпина Иван Бирюлин.

«Цифровизация и развитие искусственного интеллекта открывают простор для манипуляций и фальсификаций в рамках избирательного процесса. В современных условиях любой объём недостоверной информации способен за короткое время охватить широкую аудиторию, а технологии генерации медиа контента повышают риски появления убедительных фейков, которые сложно отличить от реальности. В этой ситуации оперативная информация с избирательных участков от общественных наблюдателей, их комментарии с места событий будут играть ключевую роль в противодействии попыткам дискредитировать выборы», — подчеркнул Иван Бирюлин.

Выборы пройдут на широкой конкурентной основе, подчеркивает заведующий кафедрой политических наук Саратовского госуниверситета, доктор политических наук Александр Казаков. Это, по его словам, также легитимизирует и сам институт выборов, и политический процесс в целом.

«Из 17 российских политических партий более 10 могут принять участие в сентябрьских выборах. Такая высокая вовлеченность партий в избирательный процесс – показатель зрелости нашей политической системы. У каждой политической партии своя программа, идеи, предложения, поэтому по ряду вопросов традиционно будет весьма острая предвыборная дискуссия, но подавляющее большинство партий при этом объединены в поддержке внешнеполитического курса нашего государства. Социологи однозначно определяют в качестве победителя предстоящих выборов партию «Единая Россия», но вот за распределением последующих мест в электоральном рейтинге интересно будет последить», — отметил Александр Казаков.

В целом, эксперты высоко оценили подготовку избирательной системы региона и региональной инфраструктуры общественного наблюдения к предстоящим федеральным и муниципальным выборам.

Как отметила, в частности, профессор Саратовского государственного технического университета, доктор политических наук Татьяна Митрохина:

«Российская избирательная система полностью готова к проведению сентябрьских выборов. Созданы необходимые возможности для реализации избирательных прав, инструменты защиты выборов от внешних угроз и попыток вмешательства в избирательный процесс. Важной составляющей этого является институт общественного наблюдения, который постоянно совершенствуется с организационной, технологической и кадровой стороны, выступая важным индикатором демократичности нашего политической системы».