В фотоловушку саратовского заказника «Центральный» попала самка оленя с детенышем

В саратовском заказнике «Центральный» зафиксирован рекордный прирост популяции копытных.

Фотоловушка у кормушки засняла группу пятнистых оленей с совсем юным оленёнком, который пока питается только молоком матери.

Сотрудники особо охраняемой территории не только следят за животными, но и помогают им даже летом: на фоне обилия зелёных кормов акцент сделан на минеральные подкормки. После весеннего паводка угодья постепенно сохнут, и звери активизируют миграции – для них уже обновили 5 кормушек и солонцов, усилено патрулирование.

По словам главы облохотхозяйства Александра Гаврилова, итоги мониторинга впечатляют: численность сибирской косули выросла на 26%, лося – на 33%, а пятнистого оленя – на 15%.

Ольга Сергеева