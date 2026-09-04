В Балашове Саратовской области обнаружен террорист Кравец

В список террористов Росфинмониторинга внесён житель Саратовской области.

В обновлённом перечне Росфинмониторинга, опубликованном сегодня, 4 сентября, появился 49-летний житель Балашова Роман Кравец. Напротив его имени стоит пометка «звёздочка», которая, по данным ведомства, указывает на причастность непосредственно к терроризму.

В реестр включают подозреваемых, обвиняемых или осуждённых за преступления террористической и экстремистской направленности. На данный момент в нём числится более 22,7 тысячи человек.

Попадание в перечень накладывает на человека серьёзные ограничения. Ему запрещается взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах, а также пользоваться большинством финансовых услуг. Банковские счета блокируются, и из доходов разрешено тратить не более величины прожиточного минимума в месяц.

Ольга Сергеева