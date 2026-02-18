Финалисты «Театрального Приволжья» из Саратова стали лучшими на Всероссийском конкурсе чтецов

Воспитанники театра-студии «Театралика» Детско-юношеского центра Фрунзенского района достойно представили Саратовскую область в финале VIII Всероссийского литературного конкурса чтецов русской литературы XIX-XX вв. «Поэтика», который проходил в Москве.

В конкурсе, собравшем около 200 участников со всей страны, оценивали мастерство юных чтецов выдающиеся деятели культуры и искусства, театральные педагоги и литературоведы. По итогам напряженных прослушиваний саратовская команда завоевала семь наград в различных возрастных категориях.

Победителями конкурса стали:

Софья Шашлова (возрастная категория 6-9 лет) с произведением В. Драгунского «Главные реки».

Дарья Долматова (10-13 лет), прочитавшая «Сказку о Медведихе» А. Пушкина.

Даниил Коган (14-17 лет) с отрывком из произведения И. Тургенева «Первая любовь».

Призерами признаны:

Даниил Розенфельд (I степени) — М. Зощенко «Шипы и розы».

Павел Семиреков (II степени) — А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке».

Дарья Чернозубова (II степени) — В. Шукшин «Одни».

Елизавета Горбачёва (II степени) — Н. Гумилёв «Жираф».

Художественный руководитель коллектива Анжелика Лозановски отметила, что высокие достижения на конкурсе «Поэтика» обеспечат ребятам место в Государственном информационном ресурсе о лицах, проявивших выдающиеся способности.

Министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова поздравила студийцев и подчеркнула важную роль окружного проекта в их творческом становлении.

«Важным этапом развития юных талантов стало участие в конкурсе «Театральное Приволжье». Театральная студия «Театралика» является финалистом этого общественного проекта», — прокомментировала успех воспитанников Наталия Щелканова.

Напомним, фестиваль «Театральное Приволжье» реализуется в округе по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Ольга Сергеева