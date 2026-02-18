Школьников Саратовской области хотят привлекать на заводы для работы обедами за 35 рублей

Саратовским школьникам помогут освоить рабочие профессии прямо на заводах.

В Саратовской области планируют активнее привлекать учеников 8–11 классов к проекту «Первая профессия», в рамках которого подростки могут бесплатно выучиться на парикмахера или оператора станка.

Как заявил директор архитектурно-строительного колледжа Сергей Аборин на заседании думского комитета, начинать профориентацию нужно прямо в цехах. По его словам, будущих специалистов важно заинтересовать не техникой, а условиями труда.

В пример он привел экскурсию на завод «БТК Групп», где шьют спецодежду. Больше всего Аборина впечатлила столовая: полноценный обед из трех блюд стоит всего 35 рублей. «Я зашел — обомлел! Ребенок придет домой, расскажет про такое питание — и родители сразу поймут, что рабочая профессия — это достойно», — подчеркнул он.

Обучение в рамках проекта добровольное и проходит во внеурочное время.

Ольга Сергеева