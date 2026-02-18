Неработающим пенсионерам рассказали о порядке начисления социальных доплат

Социальный фонд России (СФР) напоминает о механизме предоставления социальной доплаты неработающим пенсионерам.

Данная мера поддержки предназначена для граждан, чье совокупное материальное обеспечение ниже величины прожиточного минимума (ПМ), установленного в регионе проживания.

В общую сумму материального обеспечения включаются все регулярные поступления: пенсия (включая срочные выплаты), ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) со стоимостью набора соцуслуг, а также иные меры региональной поддержки, выраженные в денежном эквиваленте. Разовые выплаты при этом не учитываются.

Размер доплаты рассчитывается индивидуально и покрывает разницу между реальным доходом пенсионера и региональным прожиточным минимумом.

Виды доплат:

Федеральная доплата: назначается, если региональный ПМ пенсионера ниже федерального.

Региональная доплата: выплачивается в субъектах РФ, где местный ПМ превышает федеральный показатель.

В большинстве регионов страны доплата назначается специалистами СФР в беззаявительном порядке на основании данных государственных информационных систем. Исключение составляют Москва и Сахалинская область, где решение принимают уполномоченные региональные органы власти. Выплата производится одновременно с доставкой пенсии.

Ольга Сергеева