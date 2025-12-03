В бассейне «Саратов» завершились соревнования по синхронным прыжкам в воду

В бассейне «Саратов» успешно завершились городские соревнования по прыжкам в воду. Участие в них приняли более 60 юных спортсменов, которые продемонстрировали мастерство и слаженность в синхронных прыжках с метрового трамплина.

Среди девушек победительницами стали Таисия Егорова и Полина Петрова, которых тренируют Андрей и Диана Богдановы. Второе место заняли Анна Круглова и Кира Филатова, третье — Варвара Трофимова и Дарина Курбанова.

В соревнованиях юношей золото завоевали Иван Гаврилов и Егор Кусов под руководством Любови Абросимовой. Серебро получили Дмитрий Лябин и Илья Соломахин, а бронзу — Илья Евич и Егор Бурыхин, которых также тренируют Диана и Андрей Богдановы.

Алика Толоконникова