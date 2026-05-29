Финансирование транспортной программы Саратова за три года выросло с 18 до 39,2 млрд рублей

Мэр Саратова Игорь Молчанов подписал распоряжение об увеличении финансирования муниципальной программы развития транспортной системы на 2025–2027 годы.

Изначально на программу было заложено 18 млрд рублей, однако теперь сумма возросла до 39,2 млрд. В 2026 году планируется потратить 12 млрд рублей вместо 5 млрд, а в 2027 — 11,5 млрд вместо 5,8 млрд.

Дополнительные средства будут направлены на ремонт дорог (255 тыс. кв. м в 2026 году и 374 тыс. кв. м в 2027-м), восстановление тротуаров (2,4 тыс. кв. м), завершение реконструкции трамвайных путей, установку новых дорожных знаков (660 в 2026 году и 670 в 2027 году), закупку дорожной техники (25 и 24 единицы соответственно), установку 500 погонных метров ограждений и приобретение четырёх остановочных павильонов.

Увеличение финансирования должно ускорить решение давних транспортных проблем города.

