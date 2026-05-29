Соцфонд назвал саратовцам два главных условия для формирования своей будущей пенсии

Для обеспечения достойной старости и сохранения всех положенных льгот важно, чтобы заработная плата была полностью «белой», а трудовой договор оформлен по всем правилам.

Это предупреждение было озвучено представителями Социального фонда России.

Использование «серых» зарплатных схем или неофициальное трудоустройство приводит к тому, что работодатели перечисляют минимальные страховые взносы или вовсе уклоняются от них. В результате страховой стаж не учитывается, а пенсионные баллы не начисляются.

Это может привести к потере права на выплаты по временной нетрудоспособности, в связи с материнством и по уходу за ребенком до полутора лет, а также к отсутствию компенсаций при производственных травмах, подчеркивают в социальном ведомстве.

Ольга Сергеева