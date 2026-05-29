Вечером в Балакове сбили двух детей

В Балакове Саратовской области произошло два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых пострадали дети.

Первое ДТП случилось 28 мая в 17:25 у дома № 11/3 по Саратовскому шоссе, когда водитель автомобиля ВАЗ-21093 наехал на 15-летнего мальчика, который переходил дорогу. В результате подросток был доставлен в медицинское учреждение.

Второе происшествие произошло в 18:00 у дома № 21 по улице Комсомольской, где водитель «Газели» сбил 10-летнего ребенка, который ехал на велосипеде. Мальчик также был госпитализирован.

На данный момент все обстоятельства этих инцидентов устанавливаются. Эти случаи подчеркивают важность соблюдения правил дорожного движения как водителями, так и пешеходами.

Ольга Сергеева