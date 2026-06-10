Фирму оштрафовали на миллион рублей за попытку подкупа саратовского таможенника

В Саратовской области организацию оштрафовали на 1 млн рублей за попытку подкупа сотрудника таможни.

Сегодня, 10 июня, стало известно, что в Саратовской области коммерческая организация была оштрафована на 1 миллион рублей за попытку передачи взятки таможеннику.

По информации Генеральной прокуратуры РФ, представители компании предложили таможеннику 100 тысяч рублей за ускорение таможенного досмотра и выдачу груза.

Однако сотрудник отказался от взятки, что привело к возбуждению административного дела против фирмы. В результате, компания была привлечена к ответственности по части 1 статьи 19.28 УК РФ. Также представители организации были привлечены к уголовной ответственности за дачу взятки, и им назначили штрафы в размере 2 миллионов рублей.

Ольга Сергеева