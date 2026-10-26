Спикер Думы Алексей Антонов заявил о необходимости интеграции шахмат в процесс образования

Депутаты Саратовской областной Думы обсудили с сенатором РФ, международным гроссмейстером Сергеем Карякиным перспективы развития шахматного спорта в регионе.

Встреча состоялась в воскресенье, 25 октября, в Саратове в рамках финальных мероприятий турнира по шахматам на Кубок Губернатора Саратовской области, организованного по инициативе главы региона Романа Бусаргина.

«Считаю необходимым особое внимание уделить интеграции шахмат в образовательный процесс и проработать возможность введения дополнительных внеурочных занятий по шахматам в школы Саратова и Саратовской области: методическому обеспечению занятий, готовности школ, а также механизмам, которые позволят сделать этот вид спорта массовым и доступным для каждого ребенка», – подчеркнул Председатель Саратовской областной Думы Алексей Антонов.

Сенатор РФ, международный гроссмейстер Сергей Карякин отметил: важно не просто проводить отдельные турниры, а создавать условия, чтобы желающие могли заниматься шахматами постоянно, начиная со школьного возраста.

«Саратовская область демонстрирует серьезный интерес к развитию шахмат, особенно в школьной среде. Шахматы необходимо последовательно интегрировать в систему образования. Уверен, что совместными усилиями мы сможем расширить возможности для занятий и участия жителей региона в крупных шахматных проектах», – сказал международный гроссмейстер.

Сегодня в общеобразовательных учреждениях Саратовской области действует свыше 450 шахматных кружков, где занимается более 10 тысяч человек. К концу 2026/2027 учебного года шахматными занятиями планируется охватить 100% школ и более 16 тысяч учеников.

Председатель Саратовской областной Думы Алексей Антонов подчеркнул, что шахматы должны быть доступны каждому ребенку.

«Внедрение урока шахмат в школах – это долгосрочная инвестиция в интеллектуальный капитал региона. Уверен, турнир по шахматам на Кубок Губернатора области станет дополнительным стимулом для проводимой системной работы. Занятия по шахматам в школах, в свою очередь, позволит закрепить и развить этот интерес на постоянной основе», – заключил спикер облдумы.