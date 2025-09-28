Жители Саратова требуют ускорить возведение новой школы

В центре города вновь вновь замечены активные горожане, обеспокоенные вопросом постройки новой школы в микрорайоне Молодежный. Активисты вышли с плакатами к зданию Правительства области и к входу в сквер «Территория детства». Участники акции обратились к властям с призывом оказать поддержку проекту и активизировать строительные работы. Надписи на плакатах гласили: «Мы за школу, школе — быть!» и «Школа+парк=достойное будущее наших детей».

Более 25 тысяч местных жителей поддержали инициативу строительства образовательного учреждения на 1100 учеников. Новый объект позволит решить важную проблему дефицита школьных мест и даст возможность учащимся получать образование в одну смену.

Уже в ближайшее время начнется реализация проекта: губернатор Роман Бусаргин сообщил, что участок для будущей школы выбран окончательно. Теперь ведутся предварительные работы: приобретаются строительные материалы, согласованы схемы подключения инженерных коммуникаций.

Ранее суд принял положительное решение относительно законности подготовки к возведению образовательной инфраструктуры.