«Серебряные» волонтеры Александрово-Гайского района передали гуманитарную помощь на фронт

В Александрово-Гайском районе продолжают свою деятельность «серебряные» волонтеры, которые активно помогают военнослужащим.

Как сообщает паблик «Политика и общество», очередная партия гуманитарного груза была собрана в рамках проекта «Шьем для СВОих». Инициатива реализуется местной районной организацией ветеранов при поддержке Фонда президентских грантов.

Активисты передали бойцам шерстяные пояса, сладкие наборы, ортопедические подушки, постельное и нательное белье, средства гигиены, одеяла, а также носилки. Все изделия были изготовлены добровольцами в специально оборудованной швейной мастерской.

Ольга Сергеева