Фрагменты сбитых беспилотников ВСУ стали экспонатами музея в Саратове

В Саратовском музее СВО открылась выставка «Следы сражений: Артефакты СВО».

С 28 июля в музее начала работу экспозиция, посвящённая событиям специальной военной операции. Как рассказали в учреждении, «Следы сражений» — это документальный взгляд на жизнь приграничных территорий и реальную обстановку в зоне боевых действий.

Впервые в одном пространстве собраны уникальные вещественные доказательства и фотоматериалы. Посетители увидят образцы вооружения, трофеи, а также кадры международного фотопроекта «Мы обвиняем — только факты», запечатлевшие преступления киевского режима против мирных жителей России.

Центральный объект выставки — инсталляция «Когда металл заговорил». Осколки снарядов, фрагменты боеприпасов и детали сбитых беспилотников здесь превратились в символы памяти о погибших бойцах и мирных гражданах.

Многие экспонаты представлены впервые — ранее они хранились в фондах. Выставка будет работать до 23 октября 2026 года.

Ольга Сергеева