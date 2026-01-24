В Саратовской области в заказнике «Центральный» замечен редкий краснокнижный тетерев

В заказнике «Центральный» за три года значительно выросла численность животных.

Территория заказника площадью 35 тыс. га расположена в Марксовском, Энгельсском и Воскресенском районах.

По словам председателя комитета охотничьего хозяйства Александра Гаврилова, изначально в этой местности практически не было лосей, оленей и зайцев, а косуль насчитывалось около 150 особей. Сейчас в заказнике обитает около 20 лосей, 200 пятнистых оленей, расплодились косули и зайцы. Также были замечены редкие виды: дрофа, благородный олень, рысь и краснокнижный тетерев, численность которого уже превышает 50 особей.

Успех связан с эффективной охраной и системной подкормкой животных. Ежегодно на 22 оборудованных площадках выкладывается 80 тонн зерновых кормов и 2,5 тонны соли. В 2025 году было дополнительно приобретено 25 устройств для сена и минеральных добавок.

С 15 января сотрудники заказника проводят зимний учёт животных, который продлится до середины марта. Предварительные данные уже показывают положительную динамику в росте поголовья.

Ольга Сергеева